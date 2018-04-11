Беременная украинская певица, строящая карьеру в России,Loboda, будучи на позднем сроке беременности, снялась для издания Cosmopolitan. Loboda: Я не планирую отдыхать Фото: lobodaofficial / Instagram Cosmopolitan. Снимки она разместила nstagram.Певица сопроводила фото цитатами из интервью."Я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос-Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью", – рассказала о своей деятельности певица. -Ты сейчас на пике карьеры. Артист номер 1 в нашей стране и не только. Не боишься выйти из обоймы, если на время остановишься? . -Нет, конечно)) я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идёт подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие)). А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для только найдутся и время и силы. Я буду идти дальше * #первоеинтервьюДляЖурналаCosmopolitan @cosmopolitan * russia * foto @damir * zhukenov Makeup @molchanof hairstyle @kochegov * konstantin Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 10 Апр 2018 в 10:55 PDT Ты создаешь чувство очень уверенной в себе женщины. Всегда была такой? * -На самом деле я весы и очень двойствена по природе. Сколько во мне уверенности — столько же и неуверенности. Во мне легко уживаются единство и борьба противоположностей: когда ты постоянно пытаешься доказать себе, что ты сможешь, и в то же время иногда настолько уверен в собственных силах, что это кажется чрезмерным (улыбается). Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься – ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше. @cosmopolitan * russia Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 10 Апр 2018 в 11:15 PDT Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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