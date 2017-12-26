Главарь незаконного вооруженого формирования «ДНР» Александр Захарченко заявил, о «помиловании» украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.

Об этом сообщает телеграмм-канал издания, контролируемого сепаратистами, информирует еizvestia.com.

«Сегодня я подписал приказ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять», – заявил Захарченко

Он также добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится в среду в 13:00.

Место проведения обмена пока держится в тайне.

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