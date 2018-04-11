Жители Великобритании в большей мере обеспокоены ростом пластиковых отходов, нежели последствиями выхода страны из Европейского союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским агентством Delineate, передает со ссылкой на издание The Grocer.

В рамках исследования было опрошено более тысячи британцев.

"Опрос показал, что свыше 35% респондентов обеспокоены загрязнением окружающей среды пластиком. В то же время 34% респондентом переживают из-за Brexit", - говорится в сообщении.

При этом 82% респондентов поддержали внедрение депозитной системы сбора тары в стране. Более половины опрошенных британцев (53%) заявили, что не покупают продукты, которые упакованы в пластик.

"Тот факт, что пластиковые отходы волнуют британцев чуть больше, чем последствия Brexit, дает сигнал политикам, производителям и розничным продавцам продуктов питания пересмотреть отношение к пластику", - прокомментировал результаты исследования основатель и генеральный директор Delineate Джеймс Тернер.

Напомним, депозитная система сбора тары будет внедрена в Великобритании в текущем году.

Тем временем, Украина пока не спешит вводить широко использованную во всем мире депозитную систему сбора тары. Не первый день в Верховной Раде лежит на рассмотрении соответствующий законопроект, который не предполагает лишних трат с бюджета, но вместе с тем оптимизируют сбор пластика.

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