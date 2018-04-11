Сейчас судно находится в порту Бердянска в Запорожской области. Судовладелец «Норда» намерен добиться его возвращения.

Прокуратура Украины арестовала российское судно компании Tans Services Maritime в рамках дела о «незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма». Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, экипаж судна незаконно добывал песок в районе Каркинитского залива Черного моря, который расположен у северо-западного берега Крыма, информирует svodka.net.

«В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи», — написал прокурор.

Прокуратура Автономной республики Крым уточнила, что экипаж заподозрили в нарушении правил охраны или использования недр, совершенные на территориях природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 240 УК Украины). Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Читайте: знаток рассказал, что значит скандал с Холодницким

Сейчас судно находится в порту города Южный, сообщили в ведомстве.

Напомним, 25 марта погранслужба Украины задержала сейнер «Норд», вышедшего в Азовское море для промысла тюльки. Судно зарегистрировано в Крыму, а у десяти членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи.

Девять из них оштрафовали за незаконное пересечение границы Украины. Сообщалось, что морякам не вернули российские паспорта, поскольку Украина считает их своими гражданами. Однако им разрешили покинуть сейнер, где из-за гнинения рыбы сложились антисанитарные условия.

Читайте: Экипаж арестованного российского судна "Норд" отпустили на свободу

Сейчас судно находится в порту Бердянска в Запорожской области. Судовладелец «Норда» намерен добиться его возвращения.

Капитана «Норда» Владимира Горбенко, которого суд арестовал на два месяца по обвинению в «нарушении порядка въезда/выезда на окуппированную территорию Украины», освободили из украинского СИЗО под залог.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира