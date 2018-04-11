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В Китае взорвалось авто: есть погибшие и пропашвие без вести
11.04.2018 09:11

В результате взрыва автомобиля в китайском городе Шанли провинции Шэньси 13 человек пострадали и 7 пропали без вести. Об этом сообщает со ссылкой на HSW.

Сообщается, что взорвалось авто для перевозки взрывоопасных грузов. По предварительным данным, взорвался опасный предмет, который перевозили в транспорте.

На месте происшествия работают правоохранители, пожарные и медики. Для расследования причин аварии создана специальная рабочая группа.

Всех пострадавших доставили в местные больницы.

Как сообщал в сирийском городе Идлиб в результате взрыва в семиэтажном доме 15 человек погибли и не менее 36 пострадали.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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