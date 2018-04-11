|В Китае взорвалось авто: есть погибшие и пропашвие без вести
|11.04.2018 09:11
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В результате взрыва автомобиля в китайском городе Шанли провинции Шэньси 13 человек пострадали и 7 пропали без вести. Об этом сообщает со ссылкой на HSW.
Сообщается, что взорвалось авто для перевозки взрывоопасных грузов. По предварительным данным, взорвался опасный предмет, который перевозили в транспорте.
На месте происшествия работают правоохранители, пожарные и медики. Для расследования причин аварии создана специальная рабочая группа.
Всех пострадавших доставили в местные больницы.
Как сообщал в сирийском городе Идлиб в результате взрыва в семиэтажном доме 15 человек погибли и не менее 36 пострадали.
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