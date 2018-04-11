|Украину накроют магнитные бури: названы даты
|11.04.2018 09:14
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На текущей неделе в Украине ожидается не самая благоприятная геомагнитная обстановка.
Об этом свидетельствуют данные Института геофизики, передает со ссылкой на .
Так, предвидятся практически непрерывные геомагнитные возмущения.
В частности, до субботы (то есть 11, 12, 13 и 14 апреля) включительно ожидаются умеренные магнитные бури. И только 15 и 16 апреля геомагнитные возмущения сойдут до легких и начнут отступать.
По словам медиков, в дни магнитных бурь нужно быть максимально внимательным к своему здоровью. Магнитное поле может влиять на скорость реакции, а также сказываться на работе сердечно-сосудистой системы, провоцируя сердечные боли, мигрени, слабость и т.д.
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