На текущей неделе в Украине ожидается не самая благоприятная геомагнитная обстановка.

Об этом свидетельствуют данные Института геофизики, передает со ссылкой на .

Так, предвидятся практически непрерывные геомагнитные возмущения.

В частности, до субботы (то есть 11, 12, 13 и 14 апреля) включительно ожидаются умеренные магнитные бури. И только 15 и 16 апреля геомагнитные возмущения сойдут до легких и начнут отступать.

По словам медиков, в дни магнитных бурь нужно быть максимально внимательным к своему здоровью. Магнитное поле может влиять на скорость реакции, а также сказываться на работе сердечно-сосудистой системы, провоцируя сердечные боли, мигрени, слабость и т.д.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира