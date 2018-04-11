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Боевики за сутки 64 раза открывали огонь на Донбассе – штаб АТО
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11.04.2018 09:16
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10 апреля в результате обстрелов пророссийскими боевиками получили
ранения и боевые травмы пятеро украинских военных, сообщили в
пресс-центре штаба АТО. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Украинских военных обстреливали на донецком и
луганском направлениях Фото: Ministry of Defense of Ukraine /
flickr Об этом утром 11 апреля сообщил пресс-центр штаба
АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты
использовали минометы калибра 120 мм возле Бердянского,
Лебединского, Широкино, Водяного, Песок, Каменки, Авдеевки и шахты
"Бутовка". Также близко Водяного, Песок и Каменки боевики вели
огонь из танков, а в районе Песок, Талаковки, Лебединского и шахты
"Бутовка" – из минометов калибра 82 мм.Также в Донецкой
области боевики обстреливали украинских военных из гранатометов
различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия,
вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса.На луганском
направлении оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы
и крупнокалиберные пулеметы для обстрела укреплений украинских
военных близко Новоалександровки. В районе Луганского огонь вели из
вооружения БМП.В результате обстрелов четверо украинских военных
получили ранения и один военнослужащий – боевую травму.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1918212341522896
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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