10 апреля в результате обстрелов пророссийскими боевиками получили ранения и боевые травмы пятеро украинских военных, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинских военных обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Ministry of Defense of Ukraine / flickr Об этом утром 11 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы калибра 120 мм возле Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песок, Каменки, Авдеевки и шахты "Бутовка". Также близко Водяного, Песок и Каменки боевики вели огонь из танков, а в районе Песок, Талаковки, Лебединского и шахты "Бутовка" – из минометов калибра 82 мм.Также в Донецкой области боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса.На луганском направлении оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы для обстрела укреплений украинских военных близко Новоалександровки. В районе Луганского огонь вели из вооружения БМП.В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения и один военнослужащий – боевую травму. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1918212341522896 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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