В «Нафтогазе Украины» выразили надежду, что позиция Германии по реализации проекта «Северный поток — 2», озвученная канцлером Ангелой Меркель, поможет другим странам Евросоюза определиться с отношением к строительству этого газопровода.

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток-2″.

Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом», — отметили в «Нафтогазе».

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