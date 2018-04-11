Во вторник после выписки из больницы Юлию Скрипаль, которую в начале марта вместе с отцом - бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем отравили, под охраной доставили из госпиталя в британском городе Солсбери в больницу на территории военной базы. Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на источники, передает

"Она находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья. Влияние этого нервно-паралитического вещества неизвестно и может проявиться в любой момент", - сообщил собеседник издания.

Как отмечает издание, теперь у следствия есть надежда, что Юлия сможет указать на потенциального нападавшего.

Однако источник из окружения Скрипалей уверяет, что правоохранители "никогда не поймают злоумышленника, он, вероятно, вернулся в Москву, пьет водку".

Как сообщал 10 апреля дочь бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Сам Сергей, по словам медиков, сейчас находится в сознании и может говорить.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира