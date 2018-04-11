Предупреждения получили ряд европейских, российских авиакомпаний, а также перевозчики стран СНГ.

Авиакомпании, выполняющие рейсы в Средиземноморском регионе, оповещены о готовности к новым правилам полетов из-за возможных пусков ракет по целям в Сирии в ближайшие часы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, информирует svodka.net.

«Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости потенциального пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов… в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям», – сказал источник.

По его словам, авиаперевозчики предупреждены о том, что в ближайшие 72 часа вероятно нанесение ракетных ударов по целям в Сирии.

Авиакомпаниям рекомендовано планировать полеты с учетом НОТАМов (оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации. – Ред.), отметил он.

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По его словам, предупреждения получили ряд европейских, российских авиакомпаний, а также перевозчики стран СНГ.

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