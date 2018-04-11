Российский вариант набрал шесть голосов "за" и семь голосов "против"

По словам представителя Перу в ООН российский вариант набрал шесть голосов "за" и семь голосов "против", два члена Совета Безопасности воздержались от голосования, - говорится на заседании Совета Безопасности ООН, передает Общественное .

Представитель США при ООН Никки Хейли пояснила разницу между американской и российской резолюциями.

"Во-первых, Россия пытается обеспечить себе возможность утверждать следователей, которые должны выполнять эту миссию. Во-вторых, Россия требует, чтобы Совет Безопасности рассматривала выводы любого расследования к публикации докладов. Хотя бы что-то из этого соответствует пониманию независимого и беспристрастного расследование? ", - заявила Хейли.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.