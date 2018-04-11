Адольф и Иосиф Сталин - это "людоеды в одной упряжке". А если бы второй был более адекватным и не стал нападать на СССР, планету поделили бы два великих океана и три сверхдержавы, что сократило бы количество вариантов дальнейшего развития мира. Люди, "спрятанные" за железным завесом Германии и Советского Союза, никогда не узнали бы о существовании Джона Леннона и The Beatles, музыкальная революция просто не произошла бы, не собралась бы группа "Машина времени". А самое интересное это то, как все эти годы "людоеды" уживались.

Размышлениями на своей странице в поделился известный музыкант, фронтмен группы "Машина времени" , передает .

"А давайте пофантазируем: представим, что в начале 41 года оказался чуть более адекватен и не напал на Советский союз. А напротив, убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию. Сталин, понятно, под это дело оттяпал бы себе еще часть восточной Европы и согласился. У них вообще больше совпадений во взглядах, чем разночтений, даже в еврейском вопросе. В общем, договорились бы. И Англия бы капитулировала", - начал музыкант.

Испугавшись американских бомб, сброшенных на Японию, СССР и Германия наверняка подписали бы мирный договор, отметил Макаревич. По крайней мере, до того момента, пока не создали бы аналогичное оружие.

"Земля поделена двумя великими океанами и тремя супердержавами - как это сокращает количество нюансов! - подчеркнул он. - "Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом, "Битлз" не возникли, не случилось бы музыкальной революции, рок-н-ролл остался сугубо местным локальным американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредка перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы некрасивый кабацко-опереточный характер".

При этом музыкант спросил следующее: "Ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?"

Пост Макаревича за считанные часы собрал более тысяч лайков, подписчики певца присоединились к дискуссии. Некоторые предположили, что рано или поздно, Германия таки напал бы на СССР, другие пришли к выводу, что мир лишился бы не только The Beatles, но и "Машины времени", что подтвердил и сам знаток.

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