Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлию доставили на военную базу из соображений безопасности и для того, чтобы контролировать состояние ее здоровья, сообщает The Sun. По словам источника, Скрипаль находится на военной базе Фото: Yulia Skripal / Facebook По словам инсайдера, Скрипаль доставили на базу из соображений безопасности и для того, чтобы контролировать состояние ее здоровья.О какой именно военной базе идет речь, собеседник газеты не уточнил.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в России. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Российский президент Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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