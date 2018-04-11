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Юлию Скрипаль перевезли на военную базу - The Sun
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11.04.2018 09:24
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Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлию доставили на
военную базу из соображений безопасности и для того, чтобы
контролировать состояние ее здоровья, сообщает The Sun. По словам
источника, Скрипаль находится на военной базе Фото: Yulia Skripal /
Facebook По словам инсайдера, Скрипаль доставили на базу из
соображений безопасности и для того, чтобы контролировать состояние
ее здоровья.О какой именно военной базе идет речь, собеседник
газеты не уточнил.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28
стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в России. По
ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Российский президент Владимир Путин утверждал, что
подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29
марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль,
по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
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