Первобытные люди покинули Африку раньше, чем считалось. Об этом сообщает со ссылкой на Nature Ecology and Evolution.

Из исследования британских, американских, саудовских и австралийских ученых следует, что люди 85000 лет назад, вероятно, уже жили на территории современной Саудовской Аравии.

Такие выводы меняют наше представление об исторических процессах миграции, ведь ранее считалось, что первые люди начали жить за пределами Африки не ранее, чем 60 000 лет назад.

Подобные выводы сделаны на основе археологической находки - во время раскопок в Саудовской Аравии археологи обнаружили кость фаланги пальца. Находку передали на радиоизотопное датирование.

Подобные находки делали и раньше - инструменты, которые нашли в Израиле, Китае и Австралии, тоже косвенно подтверждают теорию о том, что люди могли широко расселиться по регионам за пределами Африки еще 180 000 лет назад.

Как сообщал иерусалимские археологи уверены, что обнаружили доказательства жизни библейского пророка Исайи.

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