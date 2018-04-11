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Оля Полякова похизувалась ідеально стрункими ніжками у міні (ФОТО)
11.04.2018 09:28
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Днями відбулася довгоочікувана телетрансляція "Вечору прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся першого квітня у Києві і шанувальники мали змогу побачити улюблених зірок з новими хітами. Так, до прикладу, Оля Полякова вперше представила концертну версію треку "Королева ночі".

Співачка вийшла на сцену палацу "Україна" з височенним начосом на голові, блискучому костюмі-двійці від Анни Бубли і доповнила образ жакетом з гротескно великими плечима, широким поясом.

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