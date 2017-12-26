Немецкая Бундеслига обнародовала самые красивые голы в первой половине чемпионата сезона 2017-18 годов, сообщает со ссылкой на канал Бундеслиги в Youtube.

Чемпионат выделила по одному лучшему взятии ворот каждой из 18-ти команд. В составе дортмундской "Боруссии" лучшим забитым мячом признано роскошный удар Синдзи Кагавы в ворота "Аугсбурга" в 7-м туре соревнований.

Примечательно, что ассистировал японцу наш Андрей Ярмоленко.

Как сообщалось ранее, данное взятия ворот Кагавы выбирали лучшим по итогам сентября в Бундеслиге.

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