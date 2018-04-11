Тончо Русев являлся автором более тысячи песен, между которых и хиты легендарной украинской певицы Софии Ротару и Киркорова, Лили Ивановой и Васила Найденова, Дагмар Фредерик и Марии Фарара,

Во вторник, 10 апреля, умер известный болгарский музыкант и композитор Тончо Русев, информирует svodka.net.

Кроме того, Русев писал песни для российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, который и сообщил о смерти друга в своем Instagram-аккаунте.

«Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии — не стало великого болгарского композитора — Тончо Русева, он скончался сегодня (10 апреля. — Ред.) на 86-м году жизни…

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Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и слава -«Синдбад-Мореход», «Днем и Ночью», дуэта с Ани Лорак «Спроси у моря», и моей самой любимой и дорогой для меня песни, принесшей мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году — «Ты, ты, ты», — написал артист.

Одной из песен Тончо Русева, которые исполняла Ротару, является композиция «Птицата» (1972). Она посвящена болгарской певице Паше Христовой, трагически погибшей в авиакатастрофе.

Тончо Русев писал песни на протяжении более 40 лет. Его хиты были исполнены большинством популярных болгарских певцов, особенно после сотрудничества с Лили Ивановой, Василом Найденовым, Веселином Мариновым и другими. Среди иностранных артистов, кроме Ротару и Киркорова, песни Русева исполняли Дагмар Фредерик, Мария Фарара и другие.

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