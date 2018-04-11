Как заявил в интервью журналист Андрей Дихтяренко, бытовые условия для населения на Донбассе плачевные.

Он пояснил, что после так называемого «переворота» в Луганске, люди дезориентированы.

«После так называемого «переворота» в Луганске к власти пришел прежний глава «МГБ ЛНР» (Леонид. – Ред.) Пасечник, вся публичная деятельность группировки «ЛНР» стала непубличной, засекреченной. Это очень влияет на тех людей, которые, например, привыкли, что по телевидению им хотя как-то рассказывают, что группировка, которая держит под контролем эту часть региона, вообще собирается делать и так далее», — сообщил журналист.

По его словам, людей раздражает то, что сейчас публичной информации о деятельности главарей террористов очень мало.

«Потому что они, как и мы все, также пытаются понять, куда движется этот конфликт, как он будет решен, зайдут ли миротворцы, аннексирует ли Россия эти образования и каким-то образом легализует или Украина возьмет их под контроль… Люди дезориентированы, они очень давно живут в этой черной комнате, где бегают очень большие серые коты. И иногда эти серые коты хватают людей», — добавил Дихтяренко.

Он также объяснил, что между населения растет недовольство из-за нового «закона» террористов, согласно которому человека могут поймать на два месяца «в целях профилактики» и не извещать родственников.

«То есть человек исчезает, и никто не знает, где он. Даже у моих знакомых есть примеры, когда они начинали обзванивать морги, больницы, милицию, те же «спецслужбы», а они все говорят, что ничего не видели и не знают. Представьте себе жизнь в обществе, где тебя в любой момент могут схватить, а родственники не будут знать, где ты есть. Или же они узнают об этом через два месяца, когда тебе предъявят обвинение в шпионаже в пользу Украины или отпустят. Вот в таких условиях люди живут», — объяснил он.

Андрей Дихтяренко

Журналист также указал на серьезные проблемы с перемещением по оккупированной территории.

«Оккупированная территория очень маленькая, людей действительно заперли в клетке. Для того, чтобы поехать на украинскую сторону, нужно или отстоять очень большую очередь в Станице Луганской (это сейчас единственный КПВВ в Луганской области. – Ред.), или ехать через территорию, подконтрольную группировке «ДНР», до какого-нибудь Майорска или Марьинки», — резюмировал он.

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