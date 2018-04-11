Недавно в базе документов парламента США был размещён законопроект о санкциях против государственного долга и семи госбанков России.

В очередной пакет санкций включён запрет на проведение всех видов операций с государственным долгом России. Это касается как юридических, так и физических лиц, зарегистрированных на территории США. Также запрещаются операции с ценными бумагами Министерства Финансов России, Центробанка и Фонда национального благосостояния.

Под запрет попадают облигации семи крупнейших государственных банков России: Внешэкономбанка, Банка Москвы, Газпромбанка, ВТБ, Сбербанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка. С этими финансовыми учреждениями будут заблокированы любые операции, сделки с их активами будут считаться незаконными.

Вместе с тем, в Минфине США признают, что запрет на операции с российскими гособлигациями может негативно сказаться на международных финансовых рынках.

В правительстве Соединенных Штатов подчеркивают: новый пакет экономических санкций - это ответ на попытку отравления Сергея Скрипаля, нарушение правительством России международных законов и агрессивные действия, направленные против диссидентов.

В очередной санкционный список, опубликованный 6 апреля Министерством финансов США, попали российские чиновники и бизнесмены, а также топ-менеджеры.

В свете изложенного остаётся неизвестной позиция зарубежных инвесторов-держателей 34% облигаций федерального займа, на общую сумму около 2,3 триллиона рублей.

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