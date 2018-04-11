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В ожидании удара США силы Асада эвакуируют аэропорты и военные базы, а лидеры "Хезболлы" покинули Сирию
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11.04.2018 09:32
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Накануне возможного удара США в Дамаске и его пригородах
наблюдается эвакуация штабов войск Башара Асада, а автомобили
членов группировки "Хезболла" пересекли ливанско-сирийскую границу,
сообщает ливанское радио Sawt Beirut. В Сирии ожидают удара
коалиции США Фото: ЕРА Жители провинции Хомс сообщают об
интенсивных полетах боевых самолетов в районе полуночи.
Предполагается, что сирийцы эвакуируют самолеты на подконтрольный
россиянам аэропорт Хмеймим в Латакии.Источники Sawt Beirut
сообщают, что силы Асада эвакуируют штаб-квартиры военных и
элементы военной инфраструктуры, в первую очередь в Дамаске и его
пригородах.Также отмечается, что автомобили с членами
террористической группировки "Хезболла" пересекли
ливанско-сирийскую границу. Предполагается, что лидеры боевиков
выезжают в Ливан, чтобы избежать удара США и их союзников.Активисты
сообщают, что войска Асада и поддерживающие их шиитские группировки
пытаются эвакуироваться из местности в районе города Дейр-эз-Зора.7
апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на
город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал главу
Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за
химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9
апреля глава Белого дома предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов
принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда
американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл
американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60
крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к
нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент
Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада
по целям в Сирии союзников официального Дамаска не
коснутся.Российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на
источники сообщило, что сетевой управляющий операционный центр,
который находится в Брюсселе, предупредил авиакомпании о
необходимости пересмотра маршрутов в Средиземноморском регионе
в связи с возможным обострением конфликта в Сирии.
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