Накануне возможного удара США в Дамаске и его пригородах наблюдается эвакуация штабов войск Башара Асада, а автомобили членов группировки "Хезболла" пересекли ливанско-сирийскую границу, сообщает ливанское радио Sawt Beirut. В Сирии ожидают удара коалиции США Фото: ЕРА Жители провинции Хомс сообщают об интенсивных полетах боевых самолетов в районе полуночи. Предполагается, что сирийцы эвакуируют самолеты на подконтрольный россиянам аэропорт Хмеймим в Латакии.Источники Sawt Beirut сообщают, что силы Асада эвакуируют штаб-квартиры военных и элементы военной инфраструктуры, в первую очередь в Дамаске и его пригородах.Также отмечается, что автомобили с членами террористической группировки "Хезболла" пересекли ливанско-сирийскую границу. Предполагается, что лидеры боевиков выезжают в Ливан, чтобы избежать удара США и их союзников.Активисты сообщают, что войска Асада и поддерживающие их шиитские группировки пытаются эвакуироваться из местности в районе города Дейр-эз-Зора.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщило, что сетевой управляющий операционный центр, который находится в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости пересмотра маршрутов в Средиземноморском регионе в связи с возможным обострением конфликта в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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