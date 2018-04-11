В среду, 11 апреля, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность из-за ожидаемых осадков. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ходе лавинного дозора по маршруту гора Брескул - Говерла нашли схождение двух лавин мокрого снега с северо-восточного склона Говерлы, их объем составил 7200 м3 и 10000 м3. С восточного склона сошли четыре лавины мокрого снега, с северо-восточного склона горы Петрос - еще три, примерный объем составил 4000-11000 м3.

Кроме того, выявили схождение одной лавины мокрого снега с восточного склона с горы Близница и одной лавины мокрого снега с восточного склона горы Догяска массива Свидовец.

Отмечается, что лавины ориентировочно сошли 3-6 апреля.

В результате схождения лавин никто не погиб.

Как сообщал svodka.net ранее, во время отдыха в Альпах пропал руководитель немецкого холдинга Tengelmann Group , включающий в себя сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб.

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