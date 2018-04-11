Кабинет министров Украины сегодня планирует утвердить Государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает

Согласно повестке дня заседания, также чиновники собираются одобрить Концепцию поддержки и содействия развитию детского общественного движения в Украине. Будет рассмотрен вопрос "О Порядке использования средств", предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в информационной сфере.

На заседание члены правительства планируют утвердить комплексный план обеспечения общественного порядка и общественной безопасности во время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА между женщин в 2018 году с футбола.

Также чиновники обсудят организационные вопросы по подготовке сборной команды Украины и ее участия в 2018 году в международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" между военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Кроме того, правительство сегодня планирует утвердить финансовый план государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь"на 2018 год.

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