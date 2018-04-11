Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов. Об этом сообщает Reuters.

«Евроконтроль» отметил, что в этот период вероятно использование ракет класса «воздух-земля» и/или крылатых ракет. а также вероятных сбоев в работе радионавигационного оборудования.

«Необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии», — говорится в уведомлении.

Reuters отмечает, что предупреждение «Евроконтроля» основано на документе Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

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