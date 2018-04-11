Оболонский районный суд Киева продолжит заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 18 апреля.
Такое решение огласил в среду председательствующий судья Владислав Девятко.
|Суд по госизмене Януковича продолжит заседание 18 апреля
|11.04.2018 09:35
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Суд по госизмене Януковича продолжит заседание 18 апреля
Оболонский районный суд Киева продолжит заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 18 апреля.
Такое решение огласил в среду председательствующий судья Владислав Девятко.