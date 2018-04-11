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Суд по госизмене Януковича продолжит заседание 18 апреля
11.04.2018 09:35

Суд по госизмене Януковича продолжит заседание 18 апреля

 Оболонский районный суд Киева продолжит заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 18 апреля.

Такое решение огласил в среду председательствующий судья Владислав Девятко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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