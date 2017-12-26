Путин решил баллотироваться на предстоящих выборах как самовыдвиженец

Решение было принято на специальном мероприятии в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ, информирует ТАСС.

По словам руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой, в зале присутствовали 668 человек.

" Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование .... Решение принято единогласно" , - озвучила результаты голосования Шмелева, которая возглавляла инициативную группу.

Отмечается, что, поскольку Путин решил баллотироваться на предстоящих выборах как самовыдвиженец, собрание инициативной группы в его поддержку является обязательной процедурой для включения в избирательную кампанию.

Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом.

По данным ТАСС, между тех, кто высказывался в пользу кандидатуры Путина: президент Международного союза КВН Александр Масляков, гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, народный знаток РСФСР Михаил Боярский, фронтмен группы "Любэ" Николай Расторгуев и другие.