|Путина официально выдвинули в президенты России
|26.12.2017 17:15
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Путин решил баллотироваться на предстоящих выборах как самовыдвиженецСобрание инициативной группы избирателей приняли решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года.
Фото: fotki.yandex.ru/users/iac4x42009
Решение было принято на специальном мероприятии в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ, информирует ТАСС.
По словам руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой, в зале присутствовали 668 человек.
"Предлагаю принять решение. Ставлю вопрос на голосование .... Решение принято единогласно", - озвучила результаты голосования Шмелева, которая возглавляла инициативную группу.
Отмечается, что, поскольку Путин решил баллотироваться на предстоящих выборах как самовыдвиженец, собрание инициативной группы в его поддержку является обязательной процедурой для включения в избирательную кампанию.
Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом.
По данным ТАСС, между тех, кто высказывался в пользу кандидатуры Путина: президент Международного союза КВН Александр Масляков, гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, народный знаток РСФСР Михаил Боярский, фронтмен группы "Любэ" Николай Расторгуев и другие.
Сам действующий президент РФ на мероприятии не присутствовал.