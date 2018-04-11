В компании подчеркивают, что 99,5% абонентов «Киевстар«, которые пользуются мобильным интернетом, расходуют в месяц менее 100 тыс. мегабайт, следовательно не почувствуют никаких изменений.

«Киевстар» установил ограничение на скорость интернета 1,8 Мбит/c, информирует svodka.net.

Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» с 11 апреля установил ограничение скорости для услуги передачи данных в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 Гб в сутки, но без ограничений по объему потребляемого трафика, отмечается в сообщении на сайте оператора.

«Статистика указывает, что 0,5% абонентов регулярно использует аномально большие объемы мобильного интернета – больше 100 тыс. Мб ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных 99,5% абонентов», — подчеркивают в «Киевстаре».

По данным оператора, этого объема данных хватит на 112 часов просмотра видео, 1,4 тыс. часов прослушивания музыки онлайн или на загрузку более 60 фильмов в хорошем качестве.

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«Чтобы предоставить равноправный доступ к качественному мобильному интернету и защитить большинство абонентов от дискриминации, с 11 апреля 2018 года компания может применять «Политику справедливого пользования сетевыми ресурсами»: для абонентов, которые использовали в течение суток больше 6 тыс. Мб мобильного интернета, услуга передачи данных до конца дня может предоставляться на скорости до 1,8 Мбит/c», — отмечают в компании.

При этом в «Киевстаре» подчеркивают, что 6 тыс. Мб трафика хватит на семь часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки в хорошем качестве.

При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет довольно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.

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Оператор также не планирует ограничений по объему потребляемого трафика.

Ограничения могут быть использованы только к тем абонентам, которые используют аномально большой объем интернета и перегружают сеть.

С 11 апреля «Киевстар» также обновляет условия десяти тарифных планов предоплаченной связи. В частности, существующие тарифы «Безлим Разговоры», «Безлим Соцсети», «Безлим Видео», «Максимальный Безлим», «Безлим Разговоры+», «Безлим Соцсети+», «Безлим Видео+», «Максимальный Безлим+» и «Z-тариф» будут переименованы (к названию тарифов добавится приставка «2017»), с 11 апреля на эти тарифы будет прекращена возможность подключения новых абонентов или переход уже существующих. Вместе с тем для уже подключенных абонентов все условия обслуживания и плата за пакет услуг останутся без изменений.

В то же время с 11 апреля абонентам будут доступны уже обновленные тарифные планы «Безлим Разговоры», «Безлим Соцсети», «Безлим Видео», «Максимальный Безлим», и «Z-тариф». В обновленных тарифах увеличены дополнительные минуты для звонков на номера других мобильных операторов и количество SMS. О повышении платы ничего не сообщается.

Как сообщалось, «Киевстар» – крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом — до 16,54 млрд грн, EBITDA — на 18,1%, до 9,221 млрд грн., а абонентская база по итогам 2017 года составила около 26,5 млн абонентов мобильной связи и более 800 тыс. клиентов фиксированного интернета.

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