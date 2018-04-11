|Цукерберг рассказал о "гонку вооружений" в Facebook через Россию
|11.04.2018 09:37
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Основатель соцсети назвал промедление с распознаванием российского вмешательства в выборы "одной из крупнейших неприятностей"Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате США назвал промедление с распознаванием российского вмешательства в выборы "одной из крупнейших неприятностей за время руководства компанией".
Цукерберг убежден, что в соцсети идет «гонка вооружений», поскольку методы распространения политической дезинформации будут совершенствоваться, сообщает C NBC.
"Это гонка вооружений. Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше", - сказал Цукерберг. Он также отметил, что его компания теперь лучше готова к борьбе с вмешательством не только в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года, но и с попытками влияния на выборы в таких странах, как Индия и Бразилия.
Цукерберг заявил, что после поступившей 2015 о сборе данных компанией Cambridge Analytica, Facebook не заявил об этом вовремя Федеральной торговой комиссии.
"Это была моя ошибка, и я прошу прощения. Я основал Facebook, и я им управляю. И я несу ответственность за все, что там происходит", -сказал Цукерберг.
По его словам, содержание одного российского агентства, пытается распространять дезинформацию, дошло до около 126 млн человек в Facebook в течение двух лет в период выборов 2016 года.
Кроме русского, Цукерберг назвал также существенной китайской угрозе.
Ранее Марк Цукерберг заявил, что компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера , который ведет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США.
Напомним, Facebook удалил более чем 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований ", известным как "фабрика троллей".