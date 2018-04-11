Основатель соцсети назвал промедление с распознаванием российского вмешательства в выборы "одной из крупнейших неприятностей"

Цукерберг убежден, что в соцсети идет «гонка вооружений», поскольку методы распространения политической дезинформации будут совершенствоваться, сообщает C NBC.

"Это гонка вооружений. Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше", - сказал Цукерберг. Он также отметил, что его компания теперь лучше готова к борьбе с вмешательством не только в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года, но и с попытками влияния на выборы в таких странах, как Индия и Бразилия.

Цукерберг заявил, что после поступившей 2015 о сборе данных компанией Cambridge Analytica, Facebook не заявил об этом вовремя Федеральной торговой комиссии.

"Это была моя ошибка, и я прошу прощения. Я основал Facebook, и я им управляю. И я несу ответственность за все, что там происходит", - сказал Цукерберг.

По его словам, содержание одного российского агентства, пытается распространять дезинформацию, дошло до около 126 млн человек в Facebook в течение двух лет в период выборов 2016 года.

Кроме русского, Цукерберг назвал также существенной китайской угрозе.

Ранее Марк Цукерберг заявил, что компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера , который ведет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США.