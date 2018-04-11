Курс рубля на Московской упал ниже 64 руб./$ и приближается к 80 руб./€ 11 апреля падение курса рубля продолжилось Фото: ЕРА Курс евро на Московской бирже утром 11 апреля также повысился. Эта валюта на 10.20 стоила 79,4825 руб.Утром 10 апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже 63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./€. 6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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