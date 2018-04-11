Курс рубля на Московской упал ниже 64 руб./$ и приближается к 80
руб./€ 11 апреля падение курса рубля продолжилось Фото: ЕРА Курс
евро на Московской бирже утром 11 апреля также повысился. Эта
валюта на 10.20 стоила 79,4825 руб.Утром 10
апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже
63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./€. 6 апреля
Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения
американских санкций капитализация российского фондового рынка 9
апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9
апреля совокупное состояние самых богатых россиян
уменьшилось на $16 млрд.
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