В «письме» говорилось, что Дуров, «исполняя требования федерального закона РФ», направил Бортникову «ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями».

Правозащитник Павел Чиков, который представляет интересы Telegram в российских судах, 10 апреля опубликовал на своем канале снимок фейкового письма и металлических ключей, которые основатель соцсети Павел Дуров якобы передал директору ФСБ Александру Бортникову, информирует svodka.net.

Через 20 минут после первого поста Чиков пояснил, что картинка является шуткой и принадлежит автору, имя которого он знает, но сообщать не будет.

В «письме» говорилось, что Дуров, «исполняя требования федерального закона РФ», направил Бортникову «ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями».

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20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.

Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.

6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.

В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции.

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