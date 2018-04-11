|США и Россия блокируют попытки друг друга расследовать химатаку в Сирии
|11.04.2018 09:45
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Совет Безопасности ООН не одобрила три проекта резолюций по химической атаки в СирииВо время заседания Совета Безопасности ООН 10 апреля Москва и Вашингтон заблокировали попытки друг друга начать международное расследование химической атаки в Сирии.
Фото: reuters.com
Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке на город Думу в Восточной Гуте, где находятся силы сирийских повстанцев, - сообщает Reuters.
Совет Безопасности ООН не одобрила три проекта резолюций по химической атаки в Сирии. Россия наложила вето на текст США. Две другие резолюции, подготовила РФ, не собравшие необходимой поддержки из-за вето нескольких стран, в частности США.
Представительница США в Совбезе ООН Никки Хейли заявила, что принятие резолюции США было наименьшим, что могла бы сделать Совет безопасности ООН.
Москва выступает против любых действий Запада против режима Асада в Сирии и уже 12 раз с начала военного конфликта накладывала вето на действия Совета Безопасности по Сирии.
Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.
В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.
Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.