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США и Россия блокируют попытки друг друга расследовать химатаку в Сирии
11.04.2018 09:45
США и Россия блокируют попытки друг друга расследовать химатаку в Сирии
Совет Безопасности ООН не одобрила три проекта резолюций по химической атаки в Сирии
Во время заседания Совета Безопасности ООН 10 апреля Москва и Вашингтон заблокировали попытки друг друга начать международное расследование химической атаки в Сирии.
США и Россия блокируют попытки друг друга расследовать химатаку в Сирии Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке на город Думу в Восточной Гуте, где находятся силы сирийских повстанцев, - сообщает Reuters.

Совет Безопасности ООН не одобрила три проекта резолюций по химической атаки в Сирии. Россия наложила вето на текст США. Две другие резолюции, подготовила РФ, не собравшие необходимой поддержки из-за вето нескольких стран, в частности США.

Представительница США в Совбезе ООН Никки Хейли заявила, что принятие резолюции США было наименьшим, что могла бы сделать Совет безопасности ООН.

Москва выступает против любых действий Запада против режима Асада в Сирии и уже 12 раз с начала военного конфликта накладывала вето на действия Совета Безопасности по Сирии.

Напомним, по меньшей мере  70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что  режим Ассада и его сторонники должны ответить  за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

 

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