Совет Безопасности ООН не одобрила три проекта резолюций по химической атаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке на город Думу в Восточной Гуте, где находятся силы сирийских повстанцев, - сообщает Reuters.

Совет Безопасности ООН не одобрила три проекта резолюций по химической атаки в Сирии. Россия наложила вето на текст США. Две другие резолюции, подготовила РФ, не собравшие необходимой поддержки из-за вето нескольких стран, в частности США.

Представительница США в Совбезе ООН Никки Хейли заявила, что принятие резолюции США было наименьшим, что могла бы сделать Совет безопасности ООН.

Москва выступает против любых действий Запада против режима Асада в Сирии и уже 12 раз с начала военного конфликта накладывала вето на действия Совета Безопасности по Сирии.