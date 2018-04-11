Более 50% населения мира имеет бактерии Helicobacter pylori в своём организме, и большинство из них даже не знает об этом!

Эти бактерии обладают способностью поселяться в желудке и могут вызвать появление очень серьёзных заболеваний: рак желудка, язвы желудка, гастрит, язвы двенадцатиперстной кишки. передает со ссылкой на .

Характерными признаками наличия этих бактерий являются:

дисбаланс кислотности в желудке

гастрит

расстройство желудка

тошнота

вздутие живота и повышенное газообразование

Чувствительность к пище, пищевая аллергия.

Обычно для устранения Helicobacter pylori назначают антибиотики, но они наносят значительный вред пищеварительной и иммунной системе, а также провоцируют и другие проблемы.

Таким образом, самым хорошим выбором является использование натуральных средств.

Вот список из 7 продуктов, которые помогают эффективно бороться с этими бактериями:

Брокколи

Многочисленные исследования доказали, что брокколи богата сульфорафаном, соединением, которое быстро убивает бактерии Helicobacter pylori.

Это объясняет тот факт, что свежая капуста и капустный сок — превосходное средство от язвы и гастрита.

Поместите в чашу блендера 1 стакан нарезанной свежей брокколи и 100-150 мл очищенной воды, перемешайте до однородного состояния. Выпейте сразу. Кстати, этот напиток очень вкусный!

Куркума

Эта приправа индийского происхождения очень богата лечебными свойствами.

Куркума стимулирует выработку желудочного сока, что помогает слизистой оболочке желудка препятствовать вредному воздействию Helicobacter pylori.

Ученые рекомендуют употреблять эту специю ежедневно, но не больше 1 чайной ложки.

Прополис

Это превосходное по своей эффективности средство.

Просто добавьте 20 капель прополиса в 200 мл тёплой очищенной воды.

Употребляйте два раза в день: первый раз утром натощак, второй перед сном.

Употребляйте в течение 30 дней.

Клюква

Клюква — мощное средство для устранения бактерий и инфекций, а также эффективно работает против Helicobacter pylori.

Регулярно употребляйте клюкву и клюквенный сок.

Оливковое масло

Оливковое масло Extra-virgin является мощным оружием против Helicobacter pylori.

Благодаря большому количеству антиоксидантов, оно обладает мощными антибактериальными свойствами.

Для устранения Helicobacter pylori необходимо употреблять по 1 чайной ложке оливкового масла 3 раза в день в течение месяца.

Зеленый чай

Зеленый чай полезен не только для общего здоровья. Он также оказывает мощное воздействие на бактерии, особенно на бактерии Helicobacter pylori.

Выпевайте 2-3 чашки качественного зелёного чая каждый день, без сахара или других подсластителей.

Имбирь

Употребление имбиря рекомендуется для борьбы с кислотностью желудка, тошнотой, болями в желудке, язвами, между других проблем с пищеварением.

Имбирь также обладает высокой бактерицидной способностью.

Регулярное употребление небольших доз (1/2 чайной ложки) будет эффективно ликвидировать бактерии Helicobacter pyroli.















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