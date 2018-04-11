Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Отмечается, что военное руководство планирует более мощную атаку, чем та, которая осуществлялась год назад в провинции Хомс.

В Белом доме посчитали, что аналогичная нападение не произведет на официальный Дамаск должного воздействия. Тогда США выпустили по сирийскому военному аэродрому 59 ракет класса «Томагавк».

Американские официальные лица выразили уверенность в том, что у них будет поддержка Франции, Великобритании, Саудовской Аравией и Катара, которые призвали Сирию привлечь к ответственности за предполагаемую химическую атаку.

Однако уже сейчас известно, что Великобритания выступила против быстрого ответа на химатаку.

Военные эксперты прогнозируют, что удар может стать самым мощным за весь конфликт в Сирии.

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