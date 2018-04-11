Экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметила, что работала со многими политиками, в частности, с нынешним министром экологии Украины Остапом Семераком, вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко, нардепом от Блока Петра Порошенко Александром Домбровским и министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Ульянченко: Некоторые из них политиков даже старше меня, а называли мамой Верой. Я говорила: "Подумают, что мне уже 100 лет" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Знаете, такое обращение меня иногда обижало: некоторые из них были даже старше меня, а называли мамой Верой. Я говорила: "Подумают, что мне уже 100 лет"… На самом деле таких людей много", – сказала Ульянченко.Она отметила, что работала со многими политиками, в частности, с нынешним министром экологии Украины Остапом Семераком, вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко и нардепом от Блока Петра Порошенко Александром Домбровским."Арсен Аваков – это тоже человек, с которым мы работали губернаторами (нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков в 2005–2010 годах занимал должность председателя Харьковской облгосадминистрации. – ). И знаете, что сделали эти мужчины? Они выбрали меня старостой", – сказала политик.На вопрос: "Аваков тоже вас мамой Верой называет?", Ульянченко ответила, что он "никогда так не говорил"."Кстати, задам ему вопрос, почему", – добавила она.Ульянченко занимала пост главы Секретариата президента Украины с мая 2009 года по февраль 2010-го. До этого была народным депутатом от "Нашей Украины" и председателем Киевской областной госадминистрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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