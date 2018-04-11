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Ульянченко: Аваков никогда не называл меня "мама Вера". Кстати, задам ему вопрос, почему
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11.04.2018 09:47
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Экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметила,
что работала со многими политиками, в частности, с нынешним
министром экологии Украины Остапом Семераком,
вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко, нардепом от Блока
Петра Порошенко Александром Домбровским и министром внутренних дел
Украины Арсеном Аваковым. Ульянченко: Некоторые из них политиков
даже старше меня, а называли мамой Верой. Я говорила: "Подумают,
что мне уже 100 лет" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Знаете,
такое обращение меня иногда обижало: некоторые из них были даже
старше меня, а называли мамой Верой. Я говорила: "Подумают, что мне
уже 100 лет"… На самом деле таких людей много", – сказала
Ульянченко.Она отметила, что работала со многими политиками, в
частности, с нынешним министром экологии Украины Остапом Семераком,
вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко и нардепом от Блока
Петра Порошенко Александром Домбровским."Арсен Аваков – это
тоже человек, с которым мы работали губернаторами (нынешний
министр внутренних дел Арсен Аваков в 2005–2010 годах занимал
должность председателя Харьковской
облгосадминистрации. – ). И знаете, что сделали эти
мужчины? Они выбрали меня старостой", – сказала политик.На
вопрос: "Аваков тоже вас мамой Верой называет?", Ульянченко
ответила, что он "никогда так не говорил"."Кстати, задам ему
вопрос, почему", – добавила она.Ульянченко занимала пост главы
Секретариата президента Украины с мая 2009 года по февраль 2010-го.
До этого была народным депутатом от "Нашей Украины" и председателем
Киевской областной госадминистрации.
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