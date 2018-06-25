Будапешт будет "сопротивляться", если языковой закон не даст венгерской языку статус официального

" Есть основательный принцип, от которого мы выходим: по международному праву, уже предоставлены меньшинствам права не могут уменьшаться. И если к этому наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяла определять язык этого меньшинства официальной, а новый закон поднимет эту планку до 33% - это, конечно же, мы будем опираться ", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью" Европейской правде ".

По словам дипломата, Венгрия понимает, что украинское правительство стремится снизить российское влияние в том числе путем принятия соответствующего закона о языке. Но Будапешт не согласен с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.

"У меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим убраться оттуда! Такое чувство, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае - это" сопутствующие разрушения " или это так и планировалось - ваши действия отражаются на нас ", - отметил Петер Сийярто.