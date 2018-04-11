Сервис Reddit заблокировал 944 учетных записей, связанных с российской "фабрикой троллей". Об этом сообщает со ссылкой на Тhe Нill.

"Пока мы умышленно делаем так, чтобы они были видны вам, однако со временем они и их содержание будет изъято из Reddit", - написал на своей странице директор портала Стив Хафман.

Он подчеркнул, что некоторые из заблокированных пользователей существенно повлияли на работу сайта.

Как сообщал Facebook объявил об удалении сотен учетных записей и страниц, связанных с российской "фабрикой троллей".

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