Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, известный своими эмоциональными и далеко не всегда цензурными высказываниями, вновь "вернулся" к медицинской тематике и прокомментировал очередную инициативу Министерства охраны здоровья.

Накануне в МОЗ выступили с рекомендацией врачам учиться по известным медицинским сериалам.

"Минздрав на полном серьезе советует медикам смотреть медицинские сериалы, которые могут быть "не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения".

Как пишет министерство, "герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинской терминологии, ведут диалоги с пациентами и тому подобное.

Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться, о чем говорится из контекста"" — написал Москаль на своей странице в Facebook.

"А что — классная идея! Сдает кто-нибудь экзамен по эндокринологии и переводит 12-й случай третьего сезона "Доктора Хауса".

После окончания вуза такой медик пропишет больному от давления третью серию "Скорой помощи".

Для поднятия жизненного тонуса будут давать флешку с "Медсестрой Джекки", а особенно тяжелым больным скинут ссылки на сериал "Реанимация".

Я тут вспомнил один старый стишок: "И пришёл к Айболиту Барбос: "Меня курица клюнула в нос!"

Вас там в Минздраве — действительно курица клюнула в одно место?

Рекомендую нетрадиционное лечение — возьмите на вооружение шприц из "Кавказской пленницы", а затем посмотрите "Пролетая над гнездом кукушки"!" — добавил глава ОГА.





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