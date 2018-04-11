Танки террористов находились во дворах домов в Верхнешироковском

Наблюдатели специальной мониторингвой миссии ОБСЕ сообщили о танках боевиков близко от временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии, пишет Лига.Новости.

Команда миссии видела восемь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) неподалеку от Мануйловки, что в 65 километрах от Донецка, информирует svodka.net.

По данным БПЛА среднего радиуса действия, по состоянию на 6 апреля было обнаружено три танка (два Т-64 и один Т-72) во дворах домов в Верхнешироковского (бывший Октябрь, — ред.) и два танка (Т-64) в Сосновском.

7 апреля беспилотник ОБСЕ обнаружил шесть танков Т-64 и 3 самоходные гаубицы возле Софиевки. Наблюдатели видели семь самоходных гаубиц, семь танков Т-72, семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), семь зенитных ракетных комплексов (9К35), десять буксируемых гаубиц (пять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и пять Д-30 Лягушка 122 мм) на аэродроме, расположенном на юго-восточной окраине Луганска.

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9 апреля, находясь в том же месте, СММ снова зафиксировала эту военную технику террористов.

5 апреля 2018 года сообщалось, что 15 танков боевиков находились в Молоденом и Мирном.

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