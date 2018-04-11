6 тыс. Мб трафика хватит на 7:00 просмотра видео или на 82 часов прослушивания музыки

Ограничения могут быть использованы только к тем абонентам, которые используют аномально большой объем интернета и перегружают сеть.

"Статистика показывает, что 0,5% абонентов регулярно использует аномально большие объемы мобильного интернета - более 100 тыс. Мб ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для других 99,5% абонентов", - сообщил оператор, информирует агентство Интерфакс-Украина.

Компания может применять "политику справедливого пользования сетевыми ресурсами»: для абонентов, которые использовали в течение суток более 6 тыс. Мб мобильного интернета, услуга передачи данных до конца дня может предоставляться на скорости до 1,8 Мбит / c для "предоставления равноправного доступа к качественному мобильного интернета и защиты большинства абонентов от дискриминации ".

При этом в Киевстаре подчеркивают, что 6 тыс. Мб трафика хватит на 7:00 просмотра видео или на 82 часов прослушивания музыки в хорошем качестве.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня 2017 26100000 абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 увеличилась на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7900000000 грн.