Оккупационный Черноморский флот России, который базируется в аннексированном Севастополе, приведен в боевую готовность. Об этом сообщает «Крымский канал» в Telegram.

Согласно поступившей информации, с утра в штабе ЧФ находится все командование частей.

«Продолжается экстренный селектор с Минобороны. Говорят, ЧФ переведен в боевую готовность еще с середины марта. Официально в Средиземном море у берегов Сирии уже находятся корабль «Пытливый» со «Смерчем-2», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту. А также большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Орск» и «Минск», — говорится в сообщении.

При этом к берегам Сирии могут отправить фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами «Калибр». На данный момент он якобы базируется в Балтийске.

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