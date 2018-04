Очередной саммит Украина-ЕС ожидается в Брюсселе в середине июля. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter, передает

"Вполне вероятно, что следующий саммит ЕС-Украина состоится в Брюсселе в середине июля", - сообщил он.

Напомним, ЕС планирует пересмотр повестки дня ассоциации с Украиной на 2018 год.

Как сообщал в марте Еврокомиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Министр финансов Данилюк сообщил, что 1 млрд евро по новой программе от ЕС поделят на два транша.

