Цукерберг признал ошибки при управлении Facebook и рассказал о "гонке вооружений" с Россией в киберпространстве

Генеральный директор, президент и один из основателей компании Facebook Марк Цукерберг, выступая перед представителями комитетов сената США по юридическим делам и по торговле, науке и транспорту, признал ошибки, позволившие британской аналитической компании Cambridge Analytica получить в распоряжение 87 млн пользовательских данных благодаря соцсети перед выборами в США 2016 года, а также рассказал о "гонке вооружений" с Россией в киберпространстве.

В ходе пятичасовых слушаний он подтвердил, что компания тесно сотрудничает с командой специального прокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

"Наша работа со специальным прокурором носит конфиденциальный характер. Я хочу быть уверенным в том, что не раскрою конфиденциальных деталей в ходе открытой сессии", - сказал глава Facebook.

Однако он подтвердил, что некоторые работники его компании дали показания сотрудникам Р.Мюллера в рамках этого расследования, но не он сам.

По его мнению, "в России есть люди, чья работа заключается в том, чтобы подорвать наши системы и остальные интернет-системы".

"Так что это гонка вооружений. Они пытаются совершенствоваться, и нам необходимо инвестировать в то, чтобы тоже совершенствоваться", - заключил М.Цукерберг.

"Одно из моих самых больших сожалений при управлении компанией заключается в том, что мы медленно идентифицировали пропагандистские операции России", - сказал он.

Он считает, что искусственный интеллект представляет собой наилучшее решение для борьбы с дезинформацией в Facebook. М.Цукерберг рассказал, что благодаря разработанным сотрудниками компании алгоритмам, команде Facebook удалось заблокировать 30 тыс. фейковых страниц перед выборами во Франции в прошлом году. Также он сообщил, что к концу года над безопасностью и модерацией контента соцсети будут работать 20 тыс. сотрудников.

Кроме того, М.Цукерберг в ходе слушаний заявил, что именно он несет ответственность за то, что данные 87 млн пользователей попали в распоряжение британской аналитической компании Cambridge Analytica, занимавшейся разработкой рекламной кампании для Дональда Трампа в 2016 году, когда тот являлся кандидатом в президенты США.

"Это была моя ошибка, и я приношу извинения. Я запустил Facebook, и я несу ответственность за то, что с ним происходит", - сказал генеральный директор компании и крупнейшей международной соцсети.

"Мы работаем над тем, чтобы понять, что точно произошло в случае с Cambridge Analytica и принимаем меры, чтобы гарантировать то, что такое больше не повторится", - добавил американский программист и предприниматель.

Также он отметил, что не располагает свежей информацией о том, могли ли Россия или Китай собирать данные пользователей, а также, кто еще помимо британской компании мог получить выгоду благодаря похищению пользовательских данных.

33-летний М.Цукерберг, создавший Facebook в 2004 году, объяснил свои первые ошибки в управлении компанией отсутствием опыта.

"Мы совершили множество ошибок при управлении компанией. Невозможно управлять компанией в комнате студенческого общежития и не совершать ошибок. В целом я бы сказал, что мы сейчас проходим широкие философские сдвиги", - признал М.Цукерберг.

Ожидается, что слушания с участием М.Цукерберга продолжатся в среду.