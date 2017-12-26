Часть нардепов были зарегистрированы на заседаниях ВР, но игнорировали голосования

Среди фракций и групп ВР лучше посещали заседания депутаты "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко", хуже только - "свободы", сообщает ВОО "Комитет избирателей Украины".

В среднем на пленарных заседаниях ВР было зарегистрировано 85% депутатов НФ (69 нардепов), 83% - БПП (114), 78% - ВО "Батькивщина" (15), 76% - внефракционных (38), 75% - "взаимопомощи" (18), 72% - Радикальной партии Олега Ляшко (15), 70% - "Возрождение" (18), 69% - "Оппозиционного блока" (29), 61% - "Воли Народа" (10). Информация была получена по данным письменной регистрации.

Сообщается, что часть нардепов были зарегистрированы на заседаниях ВР, но игнорировали голосования.

"Так, 40 народных депутатов почти не голосовали в декабре, пропустив более 90% голосований. Из них 13 являются членами фракции" Оппозиционный блок ", 11 - внефракционных, по 5 из ВО" Батькивщина "и БПП, по 2 из" Воли Народа " и НФ, по 1 из РПЛ и "Возрождение" , - говорится в сообщении.

Фото: КВУ

Среди нардепов, которые почти не голосовали, есть ряд известных фамилий.

В частности, Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Дмитрий Ярош (не проголосовали ни разу за месяц), Олесь Довгий (11 голосований), Юрий Бойко (19), Дмитрий Добкин (20), Владимир Парасюк (24), Сергей Кивалов (29), Наталья Королевская (30).

Всего в декабре произошло 426 голосований, на котором было принято 21 законодательный акт.