Клип Despacito, который собрал на YouTube более 5 млрд просмотров а затем стал жертвой хакерской атаки, сейчас снова доступен для просмотра.

Клип на песню «Despacito» стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube, информирует svodka.net.

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Пользователи Youtube снова могут наслаждаться клипом Despacito.

Напомним, хакеры подменили самый знаменитый в истории YouTube клип на ролик, на котором изображены неизвестные в масках с оружием в руках. В описании видео было написано «Освободите Палестину».

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После хакерской атаки клип «Despacito», имевший более пяти миллиардов просмотров на YouTube, удалили.

6 апреля клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки побил собственный рекорд и стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube.

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