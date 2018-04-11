Никто не пострадал

Ночью пророссийские батраки обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова", - сообщил руководитель Донецкой области Павел Жебривский.

Председатель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин доложил, что обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра.

"К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции ", - рассказал Жебривский.