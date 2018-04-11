|Боевики обстреляли старую Авдеевку - люди просидели в укрытии до утра
|11.04.2018 10:01
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Никто не пострадалВ ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки.
Фото:УНІАН
Ночью пророссийские батраки обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова", - сообщил руководитель Донецкой области Павел Жебривский.
Председатель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин доложил, что обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра.
"К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции ", - рассказал Жебривский.
Отметим, за минувшие сутки, 10 апреля, боевики 64 раза обстреляли позиции сил АТО - 5 пострадавших.
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