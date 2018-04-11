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Боевики обстреляли старую Авдеевку - люди просидели в укрытии до утра
11.04.2018 10:01
Боевики обстреляли старую Авдеевку - люди просидели в укрытии до утра
Никто не пострадал
В ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки.
Боевики обстреляли старую Авдеевку - люди просидели в укрытии до утра Фото:УНІАН

Ночью пророссийские батраки обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова", -  сообщил руководитель Донецкой области Павел Жебривский.

Председатель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин доложил, что обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра.

"К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции ", - рассказал Жебривский.

Отметим, за минувшие сутки, 10 апреля, боевики 64 раза обстреляли позиции сил АТО - 5 пострадавших.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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