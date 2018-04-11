В Украине снова будут "длинные" выходные уже в мае этого года. Об этом сообщает УНИАН .

Указано, что выходными днями будут 1 мая и 9 мая - День победы. Также праздник Троицы перенесли на понедельник, 28 мая. Таким образом, украинцы смогут отдыхать с 26 по 28 мая.

Кроме того, в предпраздничные дни - в субботу, 5 мая, на которую перенесли рабочий день с 30 апреля, и во вторник, 8 мая, рабочие смены будут сокращены на час.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в 2018 году Пасха пришлась на первую неделю апреля , ее будут праздновать уже в это воскресенье, 8 апреля. Хотя чиновники говорили об уменьшении количества торжественных дней, в этом году выходные на Пасху остались.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира