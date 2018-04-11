Торгпред Украины рассчитывает на предметные переговоры с США в отношении пошлин на алюминий и сталь

Торговый представитель Украины – заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская рассчитывает на предметный переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки в вопросе исключения государства из списка стран, в отношении которых действуют пошлины на сталь и алюминий.

"Наша основная задача – наращивать уровень диалога с американским правительством и начать с ним предметный переговорный процесс", – сказала она в интервью "Интерфакс-Украина".

Правительство назначило Н.Микольскую главным переговорщиком по данному вопросу.

"Мы уже представили правительству США свою позицию. Считаем, что Украина и США являются стратегическими партнерами, и украинская металлургическая продукция не представляет угрозы национальной безопасности США", – отметила торгпред Украины.

Она также указала на то, что для украинской металлургии США является традиционным рыноком.

"Контракты нашими металлургами там нарабатывались длительное время, и их не так легко будет компенсировать. Кроме того, дополнительные пошлины США приведут к тому, что часть металлопродукции из других стран, которые будут под санкциями, будет перенаправлен на их внутренние рынки и рынки третьих стран. Следовательно, возрастет конкуренция для украинских производителей на рынках третьих стран", – прокомментировала Н.Микольская.

Полный текст интервью Н.Микольской будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".