Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась присоединиться к США для военного ответа на химатаку в Сирии, сообщает The Times. Фото: ЕРА Издание отмечает, что Мэй отказалась присоединиться к Вашингтону для военного ответа на химатаку.По информации The Times, премьер приняла это решение, поскольку на место, где применили запрещенное оружие, должны были прибыть эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.В этот же день ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Башара Асада в ожидании удара США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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