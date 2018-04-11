Сотрудники Службы безопасности Украины и детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что чиновник требовал шесть тысяч долларов США за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.



Правоохранители задержали фигуранта дела и двух посредников на месте их проживания после получения всей суммы взятки.



Досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал при получении 4 тыс.долл взятки на Черниговщине задержан председатель одной из райгосадминистраций.

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