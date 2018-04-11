|В Винницкой области СБУ разоблачила на взятке заместителя прокурора области
|11.04.2018 10:05
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Сотрудники Службы безопасности Украины и детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что чиновник требовал шесть тысяч долларов США за
решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении
самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного
назначения в одном из районов Винницкой области.
Как сообщал при получении 4 тыс.долл взятки на Черниговщине задержан председатель одной из райгосадминистраций.