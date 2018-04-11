Суд разрешил арестовать еще одно российское судно. На этот раз под арест может попасть одно из суден российской компании Trans Maritime Services, которая ведет незаконную деятельность на территории Украины.

Об этом сообщил на своей странице в генеральный прокурор Украины Юрий , передает .

По его словам, судно-земснаряд компании Trans Maritime Services добывает песок в районе Каркинитского залива Черного моря, где расположен заповедник "Лебяжьи острова".

"Установлено, что незаконную добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки м. Туапсе, , принадлежащего кампании Trans Maritime Services.В традициях ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи. В то же время, кампания - расхититель без никаких проблем совести ведет свой бизнес, в частности - другими судами, что регулярно заходят на территорию Украины", - говорится в сообщении.















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