Российский алюминиевый великан "Русал", который принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске, активно просит клиентов расплачиваться в евро вместо долларов, чтобы попытаться обойти санкции США. Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на источник, близкий к делу, передает

"Компания "Русал" запустила защитный план по примеру Ирана", - отметил источник.

После санкций США против Ирана, он стал принимать в качестве оплаты золото, нефть, а также японскую иену за товары, которые, как правило, оценивались в долларах.

В свою очередь представители "Русал" отказались комментировать ситуацию.

Напомним, Минфин США дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом списке санкций оказались несколько десятков человек и 15 компаний.



Президент Украины Петр Порошенко приветствовал такое решение Соединенных Штатов Америки и заявил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации с США санкционных режимов.





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