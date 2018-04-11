|"Русал" Дерипаски переходит на оплату в евро для обхода санкций США - Reuters
|11.04.2018 10:12
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Российский алюминиевый великан "Русал", который принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске, активно просит клиентов расплачиваться в евро вместо долларов, чтобы попытаться обойти санкции США. Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на источник, близкий к делу, передает
"Компания "Русал" запустила защитный план по примеру Ирана", - отметил источник.
После санкций США против Ирана, он стал принимать в качестве оплаты золото, нефть, а также японскую иену за товары, которые, как правило, оценивались в долларах.
В свою очередь представители "Русал" отказались комментировать ситуацию.
Напомним, Минфин США дополнил список российских бизнесменов и
топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом списке
санкций оказались несколько десятков человек и 15 компаний.